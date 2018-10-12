صحيفة: أنقرة تبلغ واشنطن بتوفّر تسجيلات صوتية ومصورة لديها تثبت مقتل خاشقجي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأتراك بأن تركيا أبلغت مسؤولين أمريكيين بأن لديها تسجيلات صوتية ومصورة تؤكد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد شاهدوا اللقطات المصورة أو سمعوا التسجيلات الصوتية التي تحدث عنها الجانب التركي، لكنها أوضحت أن المسؤولين الأتراك وصفوا لهم محتوى تلك التسجيلات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع لم تذكر هويته قوله: "التسجيلات تسلط الضوء على ما حدث لجمال خاشقجي عندما دخل (القنصلية)، حيث يمكنك سماع صوته، وأصوات رجال يتحدثون باللغة العربية، فضلا عن سماع كيف تم استجوابه وتعذيبه ومن ثم قتله".

Turkey tells U.S. officials it has audio and video recordings that prove Post columnist Jamal Khashoggi was killed in Saudi Consulate https://t.co/112YZzJPVN — Washington Post (@washingtonpost) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني تركي قوله إن المحققين الأتراك يستعدون حاليا لدخول القنصلية السعودية، لكنهم ينتظرون التصريح النهائي من الجانب السعودي.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول الثلاثاء الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

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وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من المبنى، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء معاملة عائلية.

ولم تعلن تركيا حتى الآن رسميا فرضيتها حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة منها مصدر أمني ذكر أن تقديراته الأولية تدل على أن الصحفي السعودي لم يخرج من قنصلية بلاده منذ الثلاثاء الماضي.

الصدر: رويترز +وكالات