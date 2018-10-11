انتشار كبير للجيش العراقي لتأمين الحدود مع سوريا

نشر الجيش العراقي فرقا كبيرة عند الحدود العراقية - السورية ضمن قيادة عمليات الجزيرة، بالإضافة إلى نشره نقاط مرابطة ودوريات آلية بين البلدين.

ويأتي الانتشار ضمن عملية واسعة يقوم بها الجيش العراقي لتأمين الشريط الحدودي العراقي السوري وبمسافة 200 كيلو متر، من شمال منطقة القائم وصولا إلى تل صفوك، مع إغلاق جميع الثغرات التي تستخدم من قبل الجماعات الإرهابية لمنع أي حالة تسلل من وإلى الداخل العراقي.

وتهدف العملية التي تشارك فيها الفرقتان السابعة والثامنة إلى منع حالات التهريب، وتجري بتنسيق مستمر مع القوة الجوية وطيران الجيش ومركز العمليات لتقديم الدعم والإسناد للقطعات الممتدة على طول الشريط الحدودي.

وأشارت القيادة العامة للقطعات المشاركة، بأن الأساس في التحرك، هو العمل على تأمين الحماية للمواطنين في القرى الممتدة على طول الشريط الحدودي.

وفي سياق منفصل، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 51 الفرقة 14، (ضمن مهامها في تنفيذ عمليات التفتيش عن أسلحة تنظيم "داعش")، من الوصول إلى مخبأ للقنابل في ناحية الصقلاوية بالأنبار.

وضبطت الاستخبارات العسكرية داخل المخبأ 83 قنبلة تستخدم في مدفع هاون من عيار 120 ملم محلية الصنع، وتعاملت معها ميدانيا الفرق الهندسية.

RT

RT

RT

المصدر: RT