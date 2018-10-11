مسؤول: مبعوث الأمم المتحدة "لم يعد مقبولا" لدى الفلسطينيين

أعلنت القيادة الفلسطينية، أنها لن تعمل بعد الآن مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام، متهمة إياه بتخطي دوره عبر السعي إلى إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن المبعوث الخاص نيكولاي ملادينوف، لم يعد مقبولا لدى الحكومة الفلسطينية".

وأشار مجدلاني إلى أن ملادينوف "تجاوز دوره" في السعي لعقد اتفاقات بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن الدور الذي يلعبه "يمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة الشعب".

وسعى ملادينوف إلى جانب مصر للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل، دون أن يشرك الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية المعترف بها دوليا في المفاوضات غير المباشرة.

وتملك السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس شبه استقلالية في بعض أجزاء الضفة الغربية المحتلة، لكنها فقدت السيطرة على غزة بعد معارك مع حماس عام 2007.

ويتعامل المجتمع الدولي، ومنذ ذلك الوقت، فقط مع السلطة الفلسطينية، بينما خاضت حماس ثلاث حروب منذ عام 2008.

المصدر: رويترز