مراسلنا: تفجير يستهدف سوقا شعبية شرقي بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد نقلا عن مصادر أمنية في بغداد، بمقتل 3 أشخاص وجرح آخرين بتفجير عبوة ناسفة شرقي العاصمة، مساء الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن "العبوة الناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البلديات شرقي العاصمة".

وطوقت القوات الأمنية مكان الحادث ومنعت المدنيين من الاقتراب خشية وجود عبوات ناسفة أخرى، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

المصدر: RT