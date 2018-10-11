التعليم المصري يرفع شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

أصدر وزير التربية والتعليم الفني المصري طارق شوقي، كتابا دوريا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بعدم السماح لوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة بدخول المدارس.

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كما أمر الوزير في كتابه الدوري بمنع بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحذر الوزير قائلا: "من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية."

المصدر: المصري اليوم