 
مباشر

التعليم المصري يرفع شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

أخبار العالم العربي

التعليم المصري يرفع شعار
Globallookpress
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwvk

أصدر وزير التربية والتعليم الفني المصري طارق شوقي، كتابا دوريا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بعدم السماح لوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة بدخول المدارس.

youm7
صورة القرار

كما أمر الوزير في كتابه الدوري بمنع بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحذر الوزير قائلا: "من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية."

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: استخباراتنا اقتربت كثيرا من معرفة مصير خاشقجي