السيسي أمام قادة الجيش المصري:" سأريكم دولة ثانية عام 2020"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام قادة الجيش المصري أن مصر ستكون دولة ثانية عام في 30 يونيو 2020.

وأوضح:"قلت لكم سترون دولة ثانية عام 2020، سترون ذلك بفضل الله دولة تانية".

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة "أكتوبر تواصل الأجيال" بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم الخميس: "لا أريد غلاء الأسعار، ولكن نحن نبيع السولار بنصف الثمن تقريبا هناك 10 مليون سيارة تستخدم وقود وليس مياه، موضحا أن البلاد نجت عام 2011 بفضل الإرادة الإلهية وليس الجيش والشرطة."

المصدر: DMC + RT