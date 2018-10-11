 
مباشر

شاهد.. هدية على الطراز التركي من أردوغان لنائبة كويتية

أخبار العالم العربي

شاهد.. هدية على الطراز التركي من أردوغان لنائبة كويتية
aljarida
النائبة الكويتية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwsc

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، هدية على الطراز التركي، وذلك خلال لقائهما في اسطنبول مؤخرا.

ونشرت الهاشم فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يصورها وهي محجّبة على الطريقة التركية وقالت إن أردوغان أهداها الحجاب.

وقالت البرلمانية الكويتية إنها ارتدت الحجاب كتجربة تقديرا للرئيس أردوغان، وذلك بعد لقائها به في اسطنبول وهي ترافق رئيس مجلس الأمة الكويت مرزوق الغانم، ونوابا آخرين.

كما نشرت هاشم صورا للحجاب الذي نقشت في أسفله أحرف R T E الأولى من اسم الرئيس التركي.

المصدر: ترك برس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكرملين: أفراد طاقم مركبة الفضاء "سويوز" على قيد الحياة (فيديو)