شاهد.. هدية على الطراز التركي من أردوغان لنائبة كويتية

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، هدية على الطراز التركي، وذلك خلال لقائهما في اسطنبول مؤخرا.

ونشرت الهاشم فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يصورها وهي محجّبة على الطريقة التركية وقالت إن أردوغان أهداها الحجاب.

وقالت البرلمانية الكويتية إنها ارتدت الحجاب كتجربة تقديرا للرئيس أردوغان، وذلك بعد لقائها به في اسطنبول وهي ترافق رئيس مجلس الأمة الكويت مرزوق الغانم، ونوابا آخرين.

كما نشرت هاشم صورا للحجاب الذي نقشت في أسفله أحرف R T E الأولى من اسم الرئيس التركي.

المصدر: ترك برس