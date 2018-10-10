الأمم المتحدة تدعو الحوثيين للإفراج عن بهائيين محتجزين لديهم بتهمة الردة

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن إلى إسقاط تهم الردة والتجسس عن 24 شخصا، محتجزين لديها غالبيتهم من البهائيين، والإفراج عنهم فورا.

وجاء في بيان، نشر على موقع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الجنائية بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 من البهائيين، و8 نساء وقاصر

ووجهت إليهم تهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استنادا إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام".

وأضاف الخبراء: "نكرر دعوتنا إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم".

وأشار الخبراء إلى أنه لم يتم التحقيق مع الأشخاص ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء بإجراءات المحاكمة الجزائية.

وحسب معطيات الأمم المتحدة، كان 5 من المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قد مثلوا أمام المحكمة يوم 29 سبتمبر الماضي، وأمر القاضي بنشر أسماء الأشخاص المتبقين في صحيفة محلية.

ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية بعد 40 يوما من تاريخ الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 سبتمبر.

المصدر: سبوتنيك