دعوة أوروبية لمراجعة العلاقات مع السعودية حال اغتيال خاشقجي

دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراجعة علاقاتها مع السعودية حال تأكدت الأنباء عن اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال رئيس اللجنة، بيير أنطونيو بانزيري، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "إن الصحفي جمال خاشقجي مدافع صارم عن حقوق الإنسان وسبق أن أدان بصورة دائمة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وقد اختفى منذ أسبوع بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول".

وتابع بانزيري: "إنني أحث السلطات السعودية على كشف المعلومات عن مكان وجود خاشقجي، كما أدعو الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأعضاء فيه للرد الحازم ومراجعة علاقاتها مع الرياض، بما في ذلك مبيعات الأسلحة لها، في حال تأكدت الاستنتاجات المبدئية لأجهزة الأمن التركية حول اغتياله في مقر القنصلية السعودية".

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي أن "اغتيال خاشقجي سيلحق أضرارا بسمعة السعودية في العالم أكثر من أشد مقالاته الصحفية".

وأشار بانزيري إلى أن "لجنة حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي تابعت بدقة حالة حقوق الإنسان في السعودية إن كان قبل زيارتها إلى المملكة في أكتوبر 2017 أو بعد ذلك، ودعت بصورة متكررة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد، بينهم المدون السعودي والحائز جائزة ساخاروف، رائف بدوي، والمدافعون عن حقوق المرأة".

وشدد بانزيري في ختام البيان على أن "تأكيد اغتيال جمال خاشقجي سيزيد من قلق البرلمان الأوروبي من الوضع في مجال حقوق الإنسان بالسعودية".

الاتحاد الأوروبي يدعو السعودية لتحقيق شفاف في قضية خاشقجي وتوضيح مصيره

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق شفاف في قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه يتوقع من المملكة توضيحا لمصير الإعلامي المختفي.

وقالت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في لشبونة: "فيما يخص هذه القضية أؤيد 100 بالمئة ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منذ عدة ساعات فقط، إننا موافقون تماما مع موقف الولايات المتحدة".

وأوضحت موغيريني: "نتوقع تحقيقا دقيقا وشاملا وشفافية كاملة من قبل السلطات السعودية عما حصل".

من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كارلوس مارتين لويز دي جورديجيويلا، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يتابع الأحداث المتعلقة بخاشقجي "عن كثب".

وأردف المتحدث: "ننتظر من المملكة العربية السعودية إصدار بيان يوضح وضع الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي".

المصدر: وكالات