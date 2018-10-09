رواية عن آخر ما قاله خاشقجي قبيل اختفائه!

ذكرت وسائل إعلام أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي التقى قبل يوم من اختفائه الغامض بصديقين ناقش معهما على مائدة غذاء نسخة أولية لمقالة له حول غياب حرية التعبير في العالم العربي.

وأشارت صحيفة "The New York Times" إلى أن خاشقجي كتب في هذه المسودة يقول: "الجميع خائفون"، لافتة إلى أن الصحفي السعودي لم تساوره أية مخاوف بشأن ذهابه إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في اليوم التالي للحصول على وثيقة.

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ونُقل عن عزام التميمي، وهو أحد الشخصين اللذين تناولا معه الغذاء، أن خاشقجي رد على تحذيرات من خطورة ذهابه إلى القنصلية السعودية بالقول: "إنهم مجرد سعوديون عاديون. هم أناس طيبون".

من جانب آخر، رأى الصحفي التركي ياسين أقطاي أن القطيعة بين الحكومة السعودية وخاشقجي لم تكن ناجمة في بادئ الأمر عن انتقاداته لحكومة بلاده، بل لتوجيهه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جدير بالذكر أن الكاتب والصحفي السعودي جمال الخاشقجي لم يكن مدرجا في قائمة المطلوبين بالنسبة للسلطات السعودية، كما لم توجه إليه أية تهم، ولهذا السبب لم يكن متخوفا من اللجوء إلى بعثة بلاده الدبلوماسية لإنجاز معاملات رسمية تخصه.

المصدر: وكالات