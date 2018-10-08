زوجة إرهابي مصري خطير تكشف معلومات هامة بعد القبض عليها

أكدت القوات المسلحة الليبية، أن زوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور، كشفت عن معلومات هامة بعد القبض عليها مع الإرهابي عشماوي في درنة.

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وأوضحت زوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور، أن زوجها قتل في بداية عمليات تحرير درنة الليبية، حيث كان يعتقد أنه لا زال على قيد الحياة وينفذ عمليات إرهابية.

وتولى سرور، مسؤولية استقبال المجاهدين الأجانب، وتأهيلهم وفق أفكار التنظيم، إضافة إلى أنه الصديق والمقرب من هشام عشماوي، مؤسس جماعة المرابطين داخل مصر، والموالي لتنظيم القاعدة، والذي تم القبض عليه اليوم.





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وكان والده رفاعي سرور شيخ السلفية الجهادية بالقاهرة، وألف بعض الكتب، منها: (التصور السياسي للحركة الإسلامية - عندما ترعى الذئاب الغنم)، وغيرها من الكتب التي أصبحت مرجعية فيما بعد للسلفية الحركية، وعقب وفاة والده في 2012، سافر إلى سيناء، وفيها تلقى التدريبات على مختلف أنواع الأسلحة.

المصدر: وكالات