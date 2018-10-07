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صورة: شاهد عبد المهدي بالزي الكردي قبل عقود

أخبار العالم العربي

صورة: شاهد عبد المهدي بالزي الكردي قبل عقود
RT
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حصلت RT على صورة للمكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي وهو يرتدي الزي الكردي قبل عقود.

ويبدو أن الصورة التقطت في جبال إقليم كردستان العراق في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان عدد من المسؤولين العراقيين الحاليين يتواصلون مع الأطراف الكردية أثناء معارضتهم لنظام صدام حسين.

ويبدو أن عبد المهدي توسط في الصورة، رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم وزعيم حركة التغيير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك الراحل نوشيروان مصطفى.

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