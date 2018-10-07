شاهد.. نجل ملك البحرين بين عناصر القوات الخاصة الشيشانية

زار قائد قوات الحرس الملكي الخاصة البحريني خالد بن حمد آل خليفة، أمس السبت مركز القوات الخاصة الشيشانية، على هامش زيارته لجمهورية الشيشان.

وتندرج الزيارة ضمن دعوة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، لحضور احتفالات الجمهورية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مدينة غروزني، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

واستمع نجل ملك البحرين إلى إيجاز عن أهداف المركز ومراحل التدريب، كما اطلع على عمليات التدريب ووسائل القيادة والسيطرة، وتدريبات عمليات مكافحة الإرهاب والاقتحام لتخليص الرهائن وعمليات المحافظة على الأمن.

وشارك في عدد من تدريبات الرماية، كما تابع تدريبات القفز الحر في النفق الهوائي الخاص بمركز التدريبات التابع للقوات الخاصة الشيشانية.

وغادر بن حمد الشيشان بعد انتهاء الاحتفالات، وكان قديروف ورئيس الوزراء الشيشاني وعدد من الوزراء والمسؤولين بالجمهورية وسفير مملكة البحرين لدى روسيا السفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي، في وداع الأمير.

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المصدر: صحيفة الأيام