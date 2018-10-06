السعودية: خاشقجي مواطننا ولا نقبل أي تدخل في الشأن

أعلن قنصل السعودية في إسطنبول بتركيا، محمد العتيبي، أن بلاده لا تقبل أي تدخل خارجي في قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أو أي محاولات لتسيسها.

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وقال العتيبي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم السبت: "باعتبار جمال مواطنا سعوديا فإن المملكة لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤون مواطنيها، أو يزايد على حرصها عليهم".

وأضاف: "السعودية ترفض أي محاولات من أي دولة أو جهة لتسييس قضية اختفاء جمال قبل ظهور المعلومات السعودية الرسمية عن تفاصيل اختفائه".

وشدد الدبلوماسي السعودي على أن ما ذكر في وسائل الإعلام عن وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية غير صحيح إطلاقا.

المصدر: سبق