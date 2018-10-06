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هذا ما سيفعله عبد المهدي أمنيا؟

أخبار العالم العربي

هذا ما سيفعله عبد المهدي أمنيا؟
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ينوي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، التركيز على الملف الأمني في عمله إذا ما صار رئيساً للحكومة بشكل رسمي.

وقالت مصادر لـRT إن "عبد المهدي سيرفع نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد بشكل كبير، لكنه سيقوم بذلك تدريجياً".

وأضافت أن "عبد المهدي سيستبدل نقاط التفتيش بكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقنيات تعقب السيارات وترقيمها إلكترونيا".

وأشارت إلى أنه "سيعتمد على التكنولوجيا في الحد من الجريمة المنظمة عبر تقنيات البرامج الالكترونية والاتصالات".

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