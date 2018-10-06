ليفني: نتنياهو ليس قويا أمام حماس

انتقدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية "تحويل أموال قطرية إلى حركة حماس عن طريق تل أبيب حتى يتمكن من دفع رواتب عناصره".

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وقالت ليفني إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ليس قويا أمام حماس لا بل يعزز من قوة الحركة ويحول لها أموالا مقابل صمتها المؤقت.

وأضافت أنه بدلا من تقوية المعتدلين وعزل حماس فإن الحكومة تطلق تصريحات حربية وتهديدات فارغة المضمون ومن ناحية أخرى تحول أموالا مباشرة لحماس.

ونشرت زعيمة المعارضة الإسرائيلية السبت تغريدة على موقع "تويتر" أشارت فيها إلى أنه في عام 2014 أعلن أفيغدور ليبرمان أن مبعوث الأمم المتحدة حينذاك فرانسوا نون غارتيه، شخصية غير مرغوب بها لأنه طالب بتحويل أموال إلى حركة حماس واليوم نرى أن حكومة إسرائيل تحول هذه الأموال بنفسها إلى حركة حماس.

ورأت ليفني أن أمن إسرائيل يتأرجح ما بين شعبوية حكومة اليمين وبين التنفيذ.

ביבי לא חזק מול חמאס אלא מתחזק את חמאס ומעביר דמי שתיקה זמניים.



תזכורת: ב-2014 ליברמן הכריז על שליח האו״ם פרסונה נון גרטה בגלל שרצה להעביר את הכספים שעכשיו ישראל מתחננת להעביר.



כשפופוליזם שנשמע חזק לקהל הישראלי מועדף על פני אסטרטגיה - ישראל ניצבת בסוף מול אופציות רעות יותר — ציפי לבני (@Tzipi_Livni) 6 октября 2018 г.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن قطر بدأت تضخ أموالا إلى قطاع غزة عبر إسرائيل وبموافقة الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتجاوز السلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تلقت رسميا من القطريين، عبر الأمم المتحدة، ثمن وقود محطة التوليد في غزة بما يكفي القطاع لمدة ستة أشهر، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين التيار الكهربائي.

وأضافت الصحيفة أنه تم التوافق أيضا مع الأمم المتحدة على دفع رواتب كاملة للموظفين المدنيين التابعين لحكومة حماس السابقة لثلاثة أشهر بتمويل قطري.

وأفادت "الأخبار" بأنها علمت أن الأمم المتحدة والقطريين تسلموا من حماس كشوفا بفاتورة الرواتب للموظفين المدنيين من أجل البدء في تجهيزها للصرف قريبا، فيما ستتولى وزارات الحكومة السابقة صرف رواتب كاملة للعسكريين الذين ترفض إسرائيل إدخال أموال لهم.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + صحيفة "الأخبار" اللبنانية