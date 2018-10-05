محمد بن سلمان: أسعى لجلب مدراء تنفيذيين للسعودية لكنهم يرفضون

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه يسعى إلى جلب الكفاءات غير السعودية للعمل في المملكة خاصة المدراء التنفيذيين لكنهم يرفضون بسبب نمط الحياة غير المعتاد لهم بالبلاد.

وأكد ابن سلمان، في مقابلة واسعة مع وكالة "Bloomberg" الأمريكية نشر نصها مساء اليوم الجمعة، ردا حول ما إذا يعتزم إعلان مزيد من الإصلاحات الاجتماعية في السعودية: "بلا شك، فهدفنا في المملكة العربية السعودية هو أن نكون دولة منافسة".

وتابع موضحا: "على سبيل المثال، لدي مؤسسة معينة وكنت وما زلت أحاول على مر الأشهر الماضية تعيين مدير تنفيذي جديد لها، غير سعودي، ولكنني لم أستطع، لأن هؤلاء (المدراء التنفيذيون غير السعوديين) لا يريدون العيش في المملكة. وهذه مشكلة. والسبب هو أن جودة الحياة ونمطها ليسا جيدين، وهم يريدون العمل لأسبوع في مدينة دبي، والأسبوع الآخر في السعودية.

لذا يتعين علينا تحقيق أفضل المعايير في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان أنه من الممكن للناس العمل في بلادنا والمضي قدما وبناء بعض الأمور في هذه البلاد".

وأكد ابن سلمان، ردا على سؤال حول ما هو الحد الأدنى لنمط المعيشة الجيد: "أن نجلب هؤلاء الناس إلى السعودية. سوف نحاول القيام بما في وسعنا وأعتقد أن لدينا خطة جيدة لتحقيق ذلك دون الانتقال من القوانين والدين الذي ترتكز عليها السعودية. نعتقد أن الدين الإسلامي هو النموذج ونعتقد أيضا أن المتطرفين يحاولون نقله إلى الجانب الخاطئ، ولكننا حققنا الكثير في السنة الماضية مقارنة بما حُقق في الثلاثين سنة الماضية. لذا، إذا نظرت إلى هذه السرعة، فسترى أن المسألة هي مسألة وقت فقط".

المصدر: Bloomberg + سبق + وكالات