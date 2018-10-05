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محمد بن سلمان: لا نريد "حزب الله" جديدا في الجزيرة العربية

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان: لا نريد
Reuters
حزب الله
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قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الجمعة في حوار مع وكالة "بلومبرغ"، "لا نريد "حزب الله" جديدا في الجزيرة العربية وهذا خط أحمر للعالم وليس للسعودية فقط".

وأضاف محمد بن سلمان: "لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريبا من منطقة يمر عبرها 15% من التجارة العالمية".

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي ردا على سؤال حول الأزمة اليمنية، حيث قال إن الرياض تأمل أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن.

وتابع قائلا: "نحن نأمل بأن يكونوا مستعدين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

المصدر: وكالة "بلومبرغ"

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