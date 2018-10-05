في الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده ويعلق

نشر علاء نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فيديو يستعرض مسيرة والده في الحرب، تزامنا مع الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر التي اندلعت عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة.

وغرد علاء أمس الخميس على الفيديو الذي نشره على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: "تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه بطل الحرب والسلام، ولأبطال قواتنا المسلحة في ذكري نصر أكتوبر/ تشرين الأول 73".

وأضاف: "بكل فخر واعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم"، وذلك في تعليقه على الفيديو الذي عرض شهادة السادات عن مبارك، الذي قاد القوات الجوية المصرية في الحرب التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل.

تحية تقدير وإعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل انور السادات رحمه الله عليه بطل الحرب والسلام ولأبطال قواتنا المسلحة في ذكري نصر أكتوبر ٧٣ ، وبكل فخر وإعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم pic.twitter.com/8s8REFzLEN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 4 octobre 2018

المصدر: RT