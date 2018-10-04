برهم صالح في قصر السلام

جرت في قصر السلام ببغداد صباح الأربعاء مراسم كبرى لاستقبال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، حيث كان في استقباله عند مدخل القصر رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم.

وبعد عزف السلام الجمهوري واستعراض حرس الشرف اجتمع الرئيسان حيث جرت مراسم تسليم واستلام بين معصوم وصالح.

وأثنى الرئيس العراقي الجديد برهم صالح على جهود الرئيس المنتهية ولايته فؤاد معصوم خلال فترة رئاسته.

وأكد الرئيس صالح أن هذه التجربة الحية في التداول السلمي للسلطة وبهذا الشكل الديمقراطي الشفاف هو خطوة مهمة في ترسيخ تقاليد الديمقراطية في العراق.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، اختيار مرشح حزب "الاتحاد الكردستاني" برهم صالح رئيسا جديدا للبلاد.

وحصل صالح على 219 من أصوات أعضاء مجلس النواب، مقابل 22 لمرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين.

وبموجب الدستور العراقي أمام صالح 15 يوما لدعوة مرشح أكبر كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة، وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

واختير صالح ليكون بذلك الرئيس التاسع بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003.

المصدر: وكالات