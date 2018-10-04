سلطات صنعاء تفرج عن 22 صبيا

أفرجت السلطات اليمنية في صنعاء عن 22 فتى دون سن الـ18 عاما ممن تم أسرهم في الجبهات، كانوا يقاتلون في صفوف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في صنعاء العميد شرف لقمان، اليوم الخميس، إن عملية التسليم تمت بحضور ممثلي لجنة الصليب الأحمر ومنظمة اليونيسيف والمجلس الدنماركي ومنظمة العمل الدولية، بعد حوالي 40 يوما من تسليم 31 صبيا آخر لأسرهم.

وأكد لقمان على احترام القوانين الدولية والالتزام بالجانب الوطني كأساس للتعامل، محملا قوات هادي مسؤولية إدماج الصبيان في الحرب وخرق القوانين الدولية.

المصدر: RT