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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله

أخبار العالم العربي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله
موقع الخزانة الأمريكية
treasury.gov
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فرضت الخزانة الأمريكية يوم الخميس، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله.

المصدر: موقع الخزانة الأمريكية

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