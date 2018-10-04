الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله

فرضت الخزانة الأمريكية يوم الخميس، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله.

Treasury continues to expose and disrupt Hizballah’s financial support networks– Hizballah designations in 2018 are highest ever in single year https://t.co/nQ12w5SyLf — Treasury Department (@USTreasury) 4 октября 2018 г.

المصدر: موقع الخزانة الأمريكية