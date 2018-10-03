وفد حماس ينهي زيارته إلى القاهرة

أنهى وفد حركة "حماس" بقيادة نائب رئيس الحركة صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي، زيارته إلى القاهرة، تخللتها عدة جولات من الحوار استمرت على مدار 4 أيام مع المخابرات المصرية.

وأوضحت الحركة، في بيان نشرته على مواقعها الرسمي، أنه "تخللت الزيارة أجواء من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا، وأن الوفد اختتم زيارته بلقاء مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل".

وأكدت حماس أن الحوارات امتازت بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة.

تصريح صحفي حول زيارة وفد حماس للقاهرةhttps://t.co/KfY5Abzo66 — حركة حماس (@hamasinfo) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن "الأشقاء المصريين أكدوا استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وتوجه وفد "حماس"، إلى مصر منذ 4 أيام بعد دعوة من جهاز المخابرات المصرية، لاستئناف مباحثات التهدئة والمصالحة تحت إشراف مصري.

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المصدر: الموقع الرسمي لـ"حماس" + وكالات