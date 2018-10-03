الكشف عن إمكانيات "إس 300" السورية

قال رئيس تحرير مجلة "الترسانة الوطنية" الروسية فيكتور موراخوفسكي، إن روسيا قدمت إلى سوريا منظومات "إس 300 بي إم" التي تستخدم صواريخ من نوع "48N6".

وقال الخبير في معرض تعليقه على فيديو تفريغ منظومات "إس-300" الصاروخية من طائرة "رسلان" للنقل العسكري في قاعدة حميميم باللاذقية: "هذه منظومات (إس 300 بي إم) وهي تستخدم صواريخ من نوع (48N6)".

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وقد تم تحديث أنظمة "إس 300 بي إم" على قاعدة منظومة "إس 300 بي إس"، وقد أدخلت إلى الخدمة في الجيش الروسي في عام 1993.

وأنظمة "إس 300 بي إم" المحدثة قادرة على تدمير الطائرات وصواريخ كروز (المجنحة) فرط صوتية على مسافة تصل إلى 200 كم.

المصدر: lenta.ru