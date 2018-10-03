رويترز: خاشقجي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يخرج!

نقلت وكالة رويترز عن أصدقاء مقربين من الإعلامي والكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي، قولهم إن الأخير اختفى يوم أمس بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقال أحد أصدقائه لرويترز: "خاشقجي لم يخرج من القنصلية لأكثر من سبع ساعات ونصف بعدما دخلها لتوثيق طلاقه حتى يتسنى له الزواج مرة أخرى".

في حين أوضحت خطيبة خاشقجي للوكالة ذاتها أن خطيبها "دخل إلى مبنى السفارة في الساعة الواحدة ظهرا، للحصول على أوراق رسمية خاصة به ولم يخرج من مبنى السفارة"، مشيرة إلى أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها.

وتابعت أنها اتصلت بالشرطة عندما لم يظهر مرة أخرى، مضيفة "لا أعلم ما يحدث. لا أعلم ما إذا كان بالداخل أم أخذوه إلى مكان آخر".

فيما ذكرت الوكالة أن السلطات التركية والسلطات السعودية، بما في ذلك القنصلية وسفارة الرياض في واشنطن، امتنعت عن الرد على طلبات التعليق على الحادث.

🔸لا نستغرب أن يكون اختفاءُ الكاتب #جمال_خاشقجي هو عملية اختطاف نفذتها السلطات السعودية في محاولة لإسكات صوته .. لا نستغرب ذلك في ظل استمرار عمليات الاعتقال التعسفية بحق المفكرين والإعلاميين!!

ملاحقة الناشطين في الخارج سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها ! pic.twitter.com/h1fhTBwUOl — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

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يذكر أن خاشقجي، صحفي سعودي عمل رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

ويقيم الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء، وفق رويترز.

المصدر: رويترز