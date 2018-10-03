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حريق ضخم في أحد المصانع البتروكيميائية في ينبع غرب السعودية

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قتل شخص وأصيب 11 آخرون جراء حريق نشب في مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية (ناتبت) في محافظة ينبع غرب السعودية.

وقال متحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية لقناة "الإخبارية التلفزيونية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، "إن حريقا في مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في محافظة ينبع على البحر الأحمر".

وأضاف المتحدث عبد الرحمن عبد القادر أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر الثلاثاء وأن فرق مكافحة الحوادث الصناعية تعمل على تبريد الموقع.

وأضاف "المؤشرات الأولية تشير إلى أنه ناتج عن أسباب فنية تتعلق بالعمليات الصناعية داخل المنطقة الصناعية".

المصدر: "رويترز"

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