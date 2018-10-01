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شاهد.. ضابط مصري يضرب مواطنا بسلاحه الخاص ووزير الداخلية يصدر قرارا صارما

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شاهد.. ضابط مصري يضرب مواطنا بسلاحه الخاص ووزير الداخلية يصدر قرارا صارما
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الضابط يعتدي على المواطن
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أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قرارا صارما بإيقاف ضابط شرطة عن العمل، وإحالته إلى قطاع التفتيش؛ لتولي التحقيق في تجاوزاته ضد مواطن.

وجاء القرار بعد ظهور مقطع مصور يظهر خلاله أحد رجال الشرطة؛ أثناء قيامه بالتجاوز ضد سائق سيارة أجرة، والتعدي عليه بسلاحه الميري محدثا به إصابات.

وتبين أن المقطع صحيح، والشخص المعتدي يعمل بالفعل ضابط شرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه الواقعة فى حينه، وأكدت المصادر أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة.

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وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات دائمة لضباطها باحترام المواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وضبط النفس مهما كانت التجاوزات الصادرة في حق رجال الشرطة، وأن يقتصر رد الفعل على الإجراءات القانونية فقط، دون التعدي الجسدي أو اللفظي، وأكدت المصادر أن وزير الداخلية لن يسمح بتلك التجاوزات الفردية، وأن الالتزام بالإجراءات القانونية خط أحمر؛ غير مسموح بتخطيه.

المصدر: الدستور

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