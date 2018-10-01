سكان بغداد يتجاوزون الـ8 ملايين نسمة

أعلن الجهاز المركزي العراقي للإحصاء الاثنين أن عدد سكان بغداد قد تجاوز الـ8 ملايين نسمة، وأن إجمالي عدد سكان البلاد تجاوز الـ38 مليون نسمة حتى تاريخ إعداد الإحصاء العام الجاري.

وورد في بيان عن المركز المذكور أن "عدد سكان العراق بلغ 38 مليون و124 ألفا و182 نسمة حسب الإسقاطات السكانية لعام 2018".

وأضاف البيان أن "بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان حيث بلغوا 8 ملايين و126 ألفا و755 نسمة وبنسبة قدرها 21% من مجموع سكان المحافظات".

وأشار إلى أن "محافظة نينوى احتلت المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد السكان وبنسبة سكانية تبلغ 10% من مجموع سكان المحافظات، تليها محافظة البصرة بنسبة 8%، فيما احتلت محافظة المثنى الأقل عددا بالسكان المركز الرابع حيث بلغ سكانها 814 ألفا و371 نسمة وبنسبة 2%".

وذكرت وزارة التخطيط العراقية في يونيو 2018 أن سكان العراق يزدادون سنويا بمعدل 850 ألفا إلى مليون نسمة".

يذكر أن عدد سكان العراق في تعداد عام 1979 قد بلغ 12 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 16.3 مليون في تعداد عام 1987، وإلى 22 مليونا لعام 1997.

المصدر: "السومرية"