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السعودية...إجلاء 300 تلميذة إثر حريق في مدرستهن

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السعودية...إجلاء 300 تلميذة إثر حريق في مدرستهن
twitter.com/SaudiDCD
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إجلاء 300 طالبة عن مدرسة مواهب المملكة في حي الشرائع في مدينة مكة، إثر حريق محدود شبّ في 4 عدادات كهربائية في المدرسة.

وكتبت مديرية المدرسة على حسابها في تويتر أن الحريق شبّ في الجزء الخارجي من سور المدرسة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماده دون وقوع أي إصابات.

المصدر: تويتر إدارة إمارة مكة

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