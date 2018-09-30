السعودية...إجلاء 300 تلميذة إثر حريق في مدرستهن

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إجلاء 300 طالبة عن مدرسة مواهب المملكة في حي الشرائع في مدينة مكة، إثر حريق محدود شبّ في 4 عدادات كهربائية في المدرسة.

وكتبت مديرية المدرسة على حسابها في تويتر أن الحريق شبّ في الجزء الخارجي من سور المدرسة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماده دون وقوع أي إصابات.

#الدفاع_المدني:

إخلاء 300 طالبة من مدرسة مواهب المملكة بحي الشرائع في #مكة

إثر حريق محدود في 4 عدادات كهربائية في الجزء الخارجي لسور المدرسة

..تم إخماد الحالة ولم ينجم عنها أي إصابات ولله الحمد#إمارة_مكةpic.twitter.com/sNMgC1lCoq — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: تويتر إدارة إمارة مكة