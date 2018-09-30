البشير: لدينا من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن منطقة حلايب سودانية تاريخيا، وستظل هذه القضية حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية.

وقال البشير خلال استقباله مساء السبت وفدا من قيادات قبائل البشاريين: "السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا، ومطمئنون لكافة مواقفنا في هذه القضية".

ولفت البشير إلى أنه لمس رغبة وإرادة حقيقيين لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة واتفاق الحريات الأربع الموقع بين السودان ومصر ويكفل حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك للمصريين والسودانيين في البلدين، لتعزيز التكامل بينهما والتواصل بين الشعبين.

وأشاد البشير بالدور الكبير الذي لعبه اتفاق سلام شرق السودان في تحقيق السلام والاستقرار شرقي البلاد، وتعهد بتوفير كافة خدمات التنمية والتعليم والمياه النقية لسكان المنطقة.

يذكر أن العلاقات المصرية السودانية، تعرضت لموجة غير مسبوقة من التوتر تجاوزها البلدان في الآونة الأخيرة، إذ تعثرت المفاوضات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، ووجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر على الأراضي السودانية، والنزاع على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية.

المصدر: "صفحة الرئاسة السودانية"