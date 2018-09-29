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عدسات المصورين ترصد المعلم وآل خليفة معا في أروقة الأمم المتحدة (صورة)

أخبار العالم العربي

عدسات المصورين ترصد المعلم وآل خليفة معا في أروقة الأمم المتحدة (صورة)
Sputnik / Михаил Климентьев
الأمم المتحدة
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وثّقت عدسات المصورين في مقر الأمم المتحدة لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 بين وزير خارجية سوريا وليد المعلم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

ورصدت عدسات المصورين المعلم وآل خليفة اليوم السبت في لقاء عابر جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتشهد العلاقات السورية العربية توترا منذ بدء الأزمة السورية في 2011 أدت لتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من سوريا.

المصدر: وكالات

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