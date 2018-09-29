مصر.. حبس مديرة مكتب جهاز "الشروق" لتعديها على موظفة

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، السبت، مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق بالسجن عاما وكفالة ألف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني للمجني عليها، لتعديها بالضرب على موظفة بالجهاز.

وبدأت واقعة التعدي عندما رفضت إحدى الموظفات في الجهاز تنفيذ تعليمات المديرة المتهمة، التي وصفتها الموظفة بالمخالفة للقانون.

وقد نشبت على إثرها مشادة بين الطريفين حيث فوجئت المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بالضرب وكسرت يدها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية