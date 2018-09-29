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بالصور.. هكذا تنبأت تارة فارس بمقتلها!

أخبار العالم العربي

بالصور.. هكذا تنبأت تارة فارس بمقتلها!
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تارة فارس
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لا يزال المجتمع العراقي يعيش حالة من الذهول بعد اغتيال عدد من الفتيات حققن شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآخرهن كانت الموديل تارة فارس التي قتلت غدرا قبل أيام في بغداد.

وعند متابعة حساب فارس على موقع وتطبيق إنستغرام يلاحظ أنها ربما كانت قد أدركت قرب الفاجعة التي أحلت بها وهي في ريعان شبابها.

وظهرت فارس في آخر صورة نشرتها في 13 سبتمبر على إنستغرام قبل وفاتها بأيام وهي تحمل على كتفيها جناحي ملاك وعلى رأسها تاجا ضوئيا وكأنها ترتقي إلى خالقها.

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Angel 👼i lose my wings

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والمثير في الموضوع أنها نشرت صورة في 16 أغسطس لخبيرة التجميل رفيف الياسري التي توفت في ظروف غامضة، وكتبت فارس تعليقا ذكرت فيه "إلى رحمة الله هم السابقون ونحن اللاحقون".

وبالفعل فقد لحقت تارة برفيف التي اشتهرت هي الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كطبيبة تجميل وناشطة في المجالات الخيرية.

المصدر: RT

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