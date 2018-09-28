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القبض على ستة عناصر من "داعش" في الموصل

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القبض على ستة عناصر من
AFP AHMAD AL-RUBAYE
الموصل
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ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال مركز الإعلام الأمني إن فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، ألقى القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المركز أن العناصر التي ألقي القبض عليهم سبق وأن صدرت بحقهم أوامر قبض في قضايا إرهابية كانوا يعملون بصفة مقاتلين في مايسمى بـ "ديوان الجند" في التنظيم، وأحدهم كان مسؤول السيطرات في منطقة النمرود بالموصل خلال سيطرة التنظيم على المدينة".

المصدر: RT

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