سفير العراق بموسكو لـRT: روسيا شريك حقيقي في مكافحة الإرهاب

أكد سفير العراق لدى روسيا حيدر العذاري لـ RT، على أن موسكو شريك حقيقي في عملية مكافحة الإرهاب من خلال مركز المعلومات المشترك ومقره في العاصمة بغداد.

وقال العذاري: "روسيا لعبت دورا فاعلا في تزويد القوات الأمنية العراقية بالمعلومات الاستخباراتية الدقيقة، التي أدت إلى إعلان النصر على تنظيم داعش".

وأضاف: "هناك مجالات كثيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين منها مجال النفط الغاز ومجال التعاون العسكري.. وشهدت السنتان الأخيرتان تطورا في التبادل التجاري، إذ كان في عام 2016، 900 مليون دولار، ليرتفع في العامين اللاحقين إلى أكثر من مليار دولار".

وأشار السفير العراقي إلى أن بلاده تمر بمرحلة حساسة فيما يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وأنها ستكون مرحلة الإعمار والبناء والاستثمار.

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ودعا الدبلوماسي العراقي الشركات الروسية إلى الدخول إلى السوق العراقية لتكون جزءا أساسيا في "عملية تطور العلاقات بين البلدين".

وأجرت مراسلة RT هذا الحوار مع العذاري على هامش حفل منح السفارة العراقية بالتعاون مع دار "نوار" للحوار العراقي الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، جائزة، لدوره في تطوير العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT