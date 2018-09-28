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موسكو: نحاول إقناع إسرائيل بصواب مآخذنا عليها

أخبار العالم العربي

موسكو: نحاول إقناع إسرائيل بصواب مآخذنا عليها
Sputnik Evgeni Odinokov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اهتمام بلاده بأن تقتنع إسرائيل بصحة "المآخذ" الروسية عليها، إثر حادث إسقاط "إيل-20" قبالة الساحل السوري.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "لدينا جميعا مصلحة في توضيح هذا الأمر بكل جلاء، للجميع ولشركائنا الإسرائيليين، كي يفهموا صحة مآخذنا عليهم، والاتصالات في هذا الخصوص مستمرة".

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وفي وقت سابق من اليوم نشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل تقرير الجيش الإسرائيلي حول حادث "إيل-20"، الذي نفت فيه تل أبيب أي مسؤولية لها عن تحطم هذه الطائرة، التي أسقطت بصاروخ سوري بعد أن تسترت بها المقاتلات الإسرائيلية أثناء استهداف مواقع سورية، حسب بيانات وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: وكالات

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