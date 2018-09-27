لافروف يلبي دعوة نظيره المغربي لزيارة الرباط

قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعوة نظيره المغربي ناصر بوريطة لإجراء زيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس.

وقال لافروف بخصوص الدعوة عند لقائه وزير الخارجية المغربي: "نمر بأيام صعبة والآخرون أيضا لديهم أوقات صعبة، والجميع بحاجة لمزيد من الحوار، وأعول على زيارة (الرباط) من أجل تبادل وجهات النظر، وتطوير علاقات بلدينا، والتعاون في حل القضايا الدولية".

من جانبه، قال بوريطة: "إنني سعيد بلقائك السيد الوزير، وآمل أن نلتقي مرة أخرى في موسكو أو في الرباط. أظن أننا التقينا آخر مرة قبل 6 سنوات في إطار زيارة. أدعوكم لزيارة الرباط لمقابلة أصدقائكم هناك"، وقبل لافروف الدعوة.

ومن المنتظر في أكتوبر المقبل عقد اجتماع اللجنة الروسية المغربية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في العاصمة المغربية الرباط، حيث إن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا، تشهد تعاونا اقتصاديا مكثفا، لاسيما تطوير وتنشيط السياحة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجال صيد الأسماك، فضلا عن التعاون التقني – العسكري.

المصدر: "نوفوستي"