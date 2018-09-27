البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي "البرلمان"، قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، والذين استوفوا الشروط القانونية للترشح للمنصب، مشيرا إلى أن 31 عضوا ترشحوا.

وبحسب بيان المجلس، فإن "أسماء المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط اللازمة للترشح وفقا للجنة المشكلة بحسب الأمر النيابي هي:

سردار عبد الله محمود تايمز

عبد اللطيف جمال رشيد

عمر أحمد كريم البرزنجي

سروة عبد الواحد قادر إبراهيم

عبد الكريم علي عبطان الجبوري

برهم أحمد صالح قاسم

فؤاد محمد حسين بكي".

وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في وقت سابق خلال الجلسة الثالثة للمجلس، أن العدد الكلي للمرشحين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ 31 مرشحا بينهم 7 استوفوا الشروط".

وأضاف أنه "اعتبارا من اليوم الخميس تبدأ تقديم الطعون حول هذا الأمر".

من جهته، أكد مصدر مطلع في البرلمان أن "سبعة مرشحين منهم استوفوا الشروط، و14 مرشحا لم يقدموا ما يثبت الخبرة السياسية، فيما تم استبعاد 9 مرشحين، وانسحاب مرشح واحد".

وحدد مجلس النواب العراقي يوم الثاني من تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لاختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT + وكالات