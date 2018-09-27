وزير الدفاع المصري يحذر من "حرب من الجيل الرابع"

حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، من أن مصر تواجه حربا من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وطالب زكي خلال حضوره تدريبات لقوات التدخل السريع بضرورة تحري الدقة والحذر في الحصول على المعلومات في ظل انتشار الشائعات.

وأكد على الثقة في قدرة الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة في تخطي الظروف الاقتصادية الحالية والنهوض بالوطن في كافة المجالات في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

المصدر:الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة