ترامب: الأكراد شعب عظيم ومقاتلون أشداء وقدموا لنا الكثير

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأكراد، وقال إنه يحبهم كثيرا ووصفهم "بالشعب العظيم والمقاتلين الأشداء".

وقال دونالد ترامب، في مجال رده على سؤال لمجيد نظام الدين مدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في نيويورك، إن الأمريكيين قاتلوا مع الأكراد جنبا إلى جنب وانتصروا على داعش معا.

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وردا على سؤال من جانب مدير المكتب، بخصوص الضغط الذي يتعرض له الأكراد في العراق وسوريا، وماذا يمكن لواشنطن أن تقدم لهم كحلفاء لها في المنطقة، قال ترامب: "نحن ندرس ونناقش هذا الأمر وقد حصلنا على دعم كبير من الأكراد".

المصدر: rudaw.net