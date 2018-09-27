الجبير يشيد بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاتفاقات بين روسيا وتركيا حول إدلب "بالممتازة"، معتبرا إياها "تطورا إيجابيا" في الوضع في هذه المحافظة السورية.

وقال الجبير في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: "دائما، عندما تنجح في تجنب وضع يتفاقم فيه الصراع، فإن ذلك يعتبر خطوة إيجابية. نحن نأمل أن يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا تطور إيجابي".

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ولم يجب الوزير السعودي عن سؤال حول موقف الرياض من الإعلان عن توريد روسيا "إس-300" للجيش السوري في القريب.

المصدر: وكالات