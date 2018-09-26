مصادر أردنية ترجح فتح معبر نصيب رسميا منتصف الشهر المقبل

رجحت مصادر مطلعة لـ صحيفة "الغد" الأردنية الإعلان عن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، بشكل رسمي في النصف الأول من الشهر المقبل.

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يأتي ذلك بعد أن قال مصدر مطلع في تصريحات صحفية، إن لجنة فنية من عدة وزارات قامت بجولة على معبر جابر الحدودي، للتأكد من جاهزيته للعمل، في حال تم اتخاذ قرار بتشغيله.

من جهته كشف رئيس الوزراء السوري عماد خميس، في تصريحات صحفية أمس، أن المعبر جاهز منذ الخميس الماضي، بعدما أنهت الوزارات المعنية الإجراءات المطلوبة منها بشأن إعادة تأهيله، وهناك مطلب من الجانب الأردني للإعلان عن هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار المعبر بما يحقق المصلحة الوطنية.

بهذا السياق قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فلاديمير سافتشينكو اليوم، إن العمل يتواصل في المعبر لإعادة إعمار البنية التحتية، ويتم تحضير الموظفين للعمل فيه، وإن عملية إعادة تأهيل المعبر تقترب من نهايتها.

وتنتظر العديد من القطاعات إعادة فتح المعبر وعودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل بدء الأزمة السورية، خصوصا وأن المعبر من الجانب الأردني جاهز للعمل منذ بداية الشهر الحالي.

المصدر: الغد + RT