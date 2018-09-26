مقتل شابة في إطلاق البحرية المغربية النار على زورق يقل مهاجرين

أطلقت البحرية المغربية النار الثلاثاء على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات، ما أسفر عن مقتل شابة مغربية وإصابة 3 مغربيين آخرين بجروح.

وقالت السلطات أن البحرية المغربية "اضطرت" لإطلاق النار على الزورق، الذي كان يقوده إسباني "رفض الامتثال" عندما كان في "المياه المغربية" قبالة مضيق فنيدق (شمال المغرب)

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ممثل للسلطات المحلية أن 4 مهاجرين أصيبوا، بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها، مضيفا أن "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين".

كمال نقلت الوكالة عن رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، أن القتيلة شابة تبلغ من العمر 22 عاما من مدينة تطوان في شمال المغرب، مشيرا إلى أن الجرحى الثلاثة مغربيون.

وكان على متن الزورق بحسب المصدر نفسه "25 مهاجرا، إضافة إلى المهربين الإسبان"، وقد اعتقلت السلطات قائد الزورق وفتحت تحقيقا في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع عام 2018 وصل إلى إسبانيا أكثر من 38 ألف مهاجر غير شرعي بحرا وبرا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقد أعلنت السلطات المغربية أنها أحبطت 54 ألف محاولة تسلل إلى الاتحاد الأوروبي منذ يناير.

المصدر: أ ف ب