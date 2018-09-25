وزيرة خارجية كندا تأمل بلقاء نظيرها السعودي في نيويورك

أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عن أملها في عقد اجتماع بنظيرها السعودي عادل الجبير على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تسوية الخلاف بين الدولتين.

وذكرت فريلاند، أثناء فعالية استضافها اليوم مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أنها على اتصال دائم مع الجبير الذي سيصل نيويورك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وقالت: "أود الاعتراف بالجهد الكبير الذي يبذله.. آمل أن نلتقي في نيويورك هذا الأسبوع وأعتقد أن هذا أمر جيد".

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في الوقت نفسه شددت وزيرة الخارجية الكندية على أن أوتاوا لم تتخل عن موقفها الأصلي حيال قضية اعتقالات نشطاء في المملكة السعودية، معربة عن وقوف كندا دائما إلى جانب حقوق الإنسان.

وتابعت: "نشعر بالتزام خاص تجاه النساء اللائي يناضلن من أجل حقوقهن في مختلف أرجاء العالم.. وكذلك تجاه الأشخاص الذين تربطهم صلة شخصية بكندا".

وجمدت السعودية في أغسطس الماضي اتصالاتها التجارية مع كندا وأوقفت واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة للوطن، ردا على مطالبة أوتاوا للرياض بالإفراج عن نشطاء معتقلين لمطالبتهم بحقوق أكبر للمرأة، بمن فيهم سمر بدوي التي يقضي شقيقها عقوبة بالسجن عشر سنوات. وتحمل زوجته وأبناؤه الجنسية الكندية

المصدر: رويترز