AP: وكالة إيرانية تهدد الرياض وأبوظبي بهجوم صاروخي!

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن وكالة "فارس" الإيرانية نشرت اليوم على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يهدد عاصمتي السعودية والإمارات، الرياض وأبوظبي، بضربة صاروخية.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الوكالة الإيرانية التي تعد قريبة من الحرس الثوري نشرت فيديو يظهر لقطات أرشيفية لإطلاق عناصر الحرس صواريخ باليستية لتليها لقطات غرافيكية تحاكي مشهد الرياض وأبوظبي عبر منظار بندقية قناصة.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن "فارس" سبق أن حذفت هذا الفيديو من حسابها على "تويتر" دون إعطاء توضيحات لذلك، وذلك قبيل خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم.

وجاء ذلك في وقت اتهم فيه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، الدولتين الخليجيتين بالوقوف وراء الهجوم المسلح الذي استهدف السبت الماضي عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، مما أودى بأرواح 24 شخصا على الأقل.

المصدر: أسوشيتد برس