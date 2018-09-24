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مسؤولة أممية تحذر من مجاعة قد تفتك بـ 12 مليون يمني

أخبار العالم العربي

مسؤولة أممية تحذر من مجاعة قد تفتك بـ 12 مليون يمني
Reuters
المجاعة تهدد اليمن
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حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزغراندي من أن استمرار الأوضاع بهذه الحالة قد يعرض 12 مليون يمني للمجاعة.

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وقالت غراندي في اجتماع تقييم الأوضاع الإنسانية في اليمن في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين "لو استمرت الأوضاع الإنسانية في هذا الاتجاه وبهذه الحالة، سيعاني 12 مليون يمني من المجاعة"​​​.

وأضافت غراندي أن "10 ملايين يمني قد يواجهون أوضاع ما قبل المجاعة"، متابعة "نحن نخسر معركة مكافحة المجاعة في اليمن".

وتابعت غراندي "70% من المؤسسات الصحية لا تملك الدواء، والاقتصاد ينهار، والخسائر كبيرة".

وأضافت المنسقة الأممية أن "75% من السكان أي نحو 22 مليون مدني بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية ما، و 80% من الأطفال بحاجة إلى المساعدة، طفل واحد على الأقل يموت كل 10 دقائق جراء الحرب".

وقالت غراندي "ما نواجهه في اليمن غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، فالبلد يشهد العملية الإنسانية الأكبر في العالم، وعاملو المجال الإنساني يسعون لإنقاذ أكبر عدد من الأشخاص، وهذه العملية متواصلة ونُصر على أن تبقى حيادية ومستقلة".

كما قالت غراندي "نحتاج جسرا جويا من صنعاء لعدن لمساعدة المرضى للسفر للخارج .. نحتاج أن تعمل المرافق كلها، ويجب أن تبقى المطارات مفتوحة وتجري حركتها بشكل حر".

المصدر: وكالات

 

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