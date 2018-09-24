منصب محافظ كركوك يؤخر تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية

كشف مصدر سياسي كردي، يوم الاثنين، عن سبب تأخر الأكراد في تقديم مرشحهم لرئاسة جمهورية العراق حتى الآن، والذي يعود إلى الخلاف الكردي حول منصب محافظ كركوك.

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وقال المصدر لـRT إن الحزبين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، يتفاوضان الآن حول منصب محافظ كركوك الذي يجب أن يكون من حصة الحزب الذي سيكون مرشحه رئيسا لجمهورية العراق.

وأضاف أن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، لا مشكلة لديه في وصول برهم صالح لرئاسة الجمهورية، لكنه يريد بالمقابل أن يكون منصب محافظ كركوك من حصته.

وقدم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، وقبله رشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح لتولي المنصب.

وطالب "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بمنصب رئاسة العراق، واعتبر أنه ليس حكرا على حزب كردي بعينه، بل هو من حصة جميع الأكراد.

المصدر: RT