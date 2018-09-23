لقاءات بارزاني في بغداد والنجف تسعى لتأجيل اختيار رئيس العراق الجديد

يسعى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني لإقناع الأحزاب الشيعية بضرورة تأجيل ملف اختيار رئيس الجمهورية إلى حين تتوصل الأحزاب الكردية فيما بينها إلى اتفاق عليه.

وقال مصدر عراقي لـRT إن أبرز ملف طرحه بارزاني خلال لقاءاته أمس في بغداد مع العبادي واليوم في النجف مع مقتدى الصدر، هو تأجيل التصويت في البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية الجديد، مبينا أن "سبب ذلك يعود لخلافات داخل الأحزاب الكردية حول تقديم المرشحين".

وأضاف المصدر أن "بارزاني حصل على وعود إيجابية بدعم مقترحه من قبل السياسيين الشيعة، وكذلك بعض السنة".

وتنص الفقرة الثانية من المادة (72) من الدستور العراقي على أن "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر الحالي، وقد يعني تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بعد الثالث من أكتوبر المقبل "مخالفة" دستورية، بحسب خبراء في القانون الدستوري.

يشار إلى أن نيجيرفان بارزاني وصل مساء أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، وعقد فيها سلسلة اجتماعات مع قادة الأطراف السياسية، منهم حيدر العبادي ونوري المالكي وهادي العامري، قبل التوجه إلى النجف للقاء رئيس ائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر، في إطار مفاوضات انتخاب شخصية من القومية الكردية لرئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: RT