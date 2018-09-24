بوغدانوف: تقديم إس-300 لسوريا من حقنا وحق سوريا

قال مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، إن تزويد روسيا الجيش السوري بمنظومة "إس-300" لن يفسد العلاقات بين روسيا وإسرائيل.

وأضاف بوغدانوف في مؤتمر صحفي: "علاقاتنا أشمل وأوسع"، موضحا أن تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" هو أمر مهم، "هذا من حقنا ومن حق سوريا السيادي".

جاء تصريح بوغدانوف بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.

كما أعلن شويغو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.

المصدر: وكالات