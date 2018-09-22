حركة "حماس" تصدر بيانا عقب لقائها الوفد المصري

أصدرت "حماس" عقب لقائها وفدا أمنيا مصريا في غزة بيانا استعرض المباحثات التي دارات بين الطرفين وجهود الوساطة المصرية في ملف المصالحة الوطنية.

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وبحسب البيان لحركة "حماس"، "استعرض الوفدان المقاربات المستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية 2011، حرصا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئون والاستيطان".

كما تم استعراض الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودار نقاش معمق حول سبل إنهاء الحصار على قطاع غزة والتخفيف من معاناة الأهالي فيه، ومتطلبات ذلك من خطوات وإجراءات.

وكان وفد أمني مصري قد وصل اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون" (إيريز)، شمالي القطاع، لبحث المصالحة الفلسطينية مع قيادة حركة "حماس".

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